ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá¤¬8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÈÂÐÀï¡£¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Â¾²ñ¾ì¤Î·ë²Ì¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¼«ÎÏ¤ÇJ1»ÄÎ±¤ò·è¤á¡¢16°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£ºÇ½ªÀá¤Þ¤Ç»ÄÎ±Áè¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·³ã¤À¤¬¡¢°ìÊý¤Çº£µ¨¤ÏYBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç½àÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤â»Ä¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¿·³ã¤ÎÃæÌî¹¬É×¼ÒÄ¹¤Ï¡¢Íèµ¨¤ÎÊÔÀ®¤Ë´Ø¤·¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤È¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢»ö¼Â¤À¤±