¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Û¥µ¥¬¥óÄ»À´ 3¡Ý0 ¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12·î8Æü¡¿±ØÁ°ÉÔÆ°»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÎÞ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¡ÖÇØÈÖ¹æ19¡×·Ç¤²¤ë½Ö´Ö¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ÎFWÉÙ³ß·É¿¿¡Ê31¡Ë¤¬¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ÎGKÀîÅç±Ê»Ì¤ò¤«¤ï¤·¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤ò¥²¥Ã¥È¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿MF¿¹Ã«¸­ÂÀÏº¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò·Ç¤²¤ë»Ñ¤¬¡Ö¤Þ¤¸¤Çµã¤±¤ë¤ó¤À¤¬¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎÞ¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥µ¥¬¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄ»À´¥µ¥Ý¡¼¥¿¤¬´¶ÎÞ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈØÅÄ¤È