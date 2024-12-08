Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÉü¶½»Ù±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¶Ó¿¥·½¡Êº¸¡Ë¤È¹ñ»Þ¿µ¸ã¤µ¤ó¡á8Æü¡¢Í­ÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¥Æ¥Ë¥¹¤ÇÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÉü¶½»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Î»üÁ±»î¹ç¤¬8Æü¡¢Åìµþ¡¦Í­ÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¸µÀ¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°4°Ì¤Î¶Ó¿¥·½¡Ê¥æ¥Ë¥¯¥í¡Ë¤éÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£²ÚÎï¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇµÒÀÊ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¶Ó¿¥¤Ï¡ÖºÒ³²¤¬Áý¤¨¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç½õ¤±¹ç¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È³«ºÅ°ÕµÁ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ê¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¼Ö¤¤¤¹ÃË»Ò¥·