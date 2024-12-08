¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/08¡Û12·î8Æü¡¢Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤ÎAKB48·à¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¿··à¾ì¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¸µAKB48¤Ç½éÂå48¥°¥ë¡¼¥×Áí´ÆÆÄ¤Î¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤¬½ÐÀÊ¡£2Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¸åÇÚ¤Ç2ÂåÌÜÁí´ÆÆÄ¤Î²£»³Í³°Í¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸å¾åæÆÂÀ¡õ²£»³Í³°Í¡¢ÈþÊ¸»ú¤ÎÄ¾É®½ðÌ¾¢¡¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢²£»³Í³°Í¤Î·ëº§½ËÊ¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½ªÎ»´ÖºÝ¡¢µ­¼Ô¤«¤é²£»³¤Î·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¤¤«¤±¤é¤ì¤¿¹â¶¶¤Ï¡ÖºÇ¸å¤½¤³¹Ô¤­¤Þ¤¹¤«¡£ ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·