[12.8 J1Âè38Àá GÂçºå 3-1 ¹­Åç ¥Ñ¥Ê¥¹¥¿]¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¤¬2024Ç¯¤ËÀï¤Ã¤¿¸ø¼°Àï54»î¹ç¤Î¤¦¤Á¡¢·ç¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«2»î¹ç¡£ÂçÂ´2Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¶²¤ë¤Ù¤­¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤Ö¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤¿MFÃæÌî½¢ÅÍ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÊ³Æ®¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ÇÊó¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿J1¥ê¡¼¥°¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¼ó°Ì¡¦¿À¸Í¤È¾¡¤ÁÅÀ4º¹¤Ç½ªËë¡£GÂçºåÀï¤ÎÇÔÀï¸å¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤ÆÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤¤¤¿24ºÐ¤Ï¡Öº£Ç¯1Ç¯´Ö¡¢(¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È)Æ±¤¸Í¥¾¡¤È¤¤