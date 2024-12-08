AKB48¤¬8Æü¡¢Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤ÎAKB48·à¾ì¤Ç¡¢½©¸µ¹¯»á¤¬Ìó9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½ñ¤­²¼¤í¤·¤¿¿·¸ø±é¡Ö¤³¤³¤«¤é¤À¡×¸ø³«¥²¥Í¥×¥í¤È½éÆü¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Æ±·à¾ì¤Ï05Ç¯12·î8Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×ÀìÍÑ·à¾ì¤È¤·¤ÆÅìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢º£Ç¯9·î¤«¤éÏ·µà²½¤Ë¤è¤ëÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¹©»ö¤ò¼Â»Ü¡£¥ª¡¼¥×¥ó19¼þÇ¯ÅöÆü¤È¤Ê¤ë¤³¤ÎÆü¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸ø±é³«»ÏÄ¾Á°¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢µÒÀÊ¤Î´üÂÔ´¶¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡£½éÆü¥á¥ó¥Ð¡¼16¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¸ø