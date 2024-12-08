J¥ê¡¼¥°¤Ï12·î£¸Æü¡¢J£±ºÇ½ªÀá¤ÎÁ´10»î¹ç¤ò³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿Í¥¾¡Áè¤¤¤Ïºòµ¨²¦¼Ô¤Î¿À¸Í¤¬À©¤·¡¢ÈØÅÄ¤ÎJ£²¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤ËJ¥ê¡¼¥°¤Î¸ø¼°X¤¬ºÇ½ª½ç°ÌÉ½¤ò¸ø³«¡£SNS¾å¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Î¶¯¤µ¤À¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡×¡Ö¼¯Åç¤Ï¤Û¤ÜÆüËÜ¿Í¤À¤±¤Ç£µ°Ì¤«¡×¡ÖÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿Í×°ø¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¥ô¥§¥ë¥Ç¥££¶°Ì¤Ï¤Ê¤ó¤«´ò¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö²¿µ¤¤Ë¥ô¥§¥ë¥Ç¥££¶°ÌÀ¨¤¤¤Ê¡×¡Ö£¶°Ì¤«¤é