12·î¤ËÆþ¤ë¤È°ìµ¤¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥âー¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£½Ð¤«¤±¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ëÊý¤â¡¢¤Þ¤ÀÍ½Äê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤âÅöÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤ÏÉáÃÊ¤Î¥á¥¤¥¯¤È¾¯¤·ÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥³¥¹¥á¤òÁª¤Ö¤È¤­¤Î¹âÍÈ´¶¤Ï²¿¤Ë¤âÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤µ¤Ë»êÊ¡¤Î»þ´Ö¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£1Ç¯¤Ë1²ó¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¤«? ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë¤ï¤¯¤ï¤¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¡ª ¤¤¤Ä¤â¤È¾¯¤·°ã¤¦