²Î¼êÈþÀî·û°ì¡Ê78¡Ë¤¬8Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡ÖÍÎ»Ò¤Î±é²Î°ìÄ¾Àþ¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°5»þ30Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼60¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö¤³¤ì¤ÇÎÉ¤·¤È¤¹¤ë¡×¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÈþÀî¤Ï¡ÖGLAY¤ÎTAKURO¤µ¤ó¤¬ºî»ì¤·¤Æ¡¢B'z¤Î¾¾ËÜ¹§¹°¤µ¤ó¤¬ºî¶Ê¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢MCÄ¹»³ÍÎ»Ò¡Ê56¡Ë¤¬¡Ö¤¹¤´¡¼¤¤¡×¤È¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¤ÈÇï¼ê¡£ÈþÀî¤Ï¡Ö»ä¤é¤·¤¤¶Ê¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¸¤­¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢²¿¤â»ý¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡Ä¤È¤«