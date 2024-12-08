8Æü¡¢JRÇîÂ¿±ØÁ°¤Ç¡¢·Ù»¡¤È¥Óー¥ë²ñ¼Ò¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¡¢°û¼ò±¿Å¾ËÐÌÇ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤ÇÃË½÷3¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£8Æü¸á¸å¡¢JRÇîÂ¿±ØÁ°¤Ç¤Ï·Ù»¡²»³ÚÂâ¤¬¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¤ËË¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢°û¼ò±¿Å¾¤ÎËÐÌÇ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤ÏÊ¡²¬¸©·Ù¤È¥¢¥µ¥Ò¥Óー¥ë¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¡¢¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Óー¥ë¤ä¡¢°û¼ò±¿Å¾ËÐÌÇ