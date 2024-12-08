À¼Í¥¤ÎÂô¾ë¤ß¤æ¤­¡¢Ê¿Ìî°½¤é¤¬8Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¤Î¤Ð¤é¡×¡ÊÍèÇ¯1·î31Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ­»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë³×Ì¿´ü¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç·üÌ¿¤ËÀ¸¤­¤ë¿Í¡¹¤Î¡¢°¦¤È¿ÍÀ¸¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤¤¤¿ÃÓÅÄÍýÂå»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£Ï¢ºÜ³«»Ï¤«¤é50Ç¯°Ê¾å¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢´°Á´¿·ºî¤Î·à¾ì¥¢¥Ë¥á¾å±Ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥ª¥¹¥«¥ë¤ÎÀ¼¤òÌ³¤á¤¿Âô¾ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤è¤¤¤è³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»þ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤ë