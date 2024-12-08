ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë¤Ï11·î27Æü¡Á12·î6Æü¡¢¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤Î¼óÅÔ¥¿¥ê¥ó¤Ç¥µ¥¤¥Ð¡¼ËÉ±Ò±é½¬¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¡¦¥³¥¢¥ê¥·¥ç¥ó¡ÊÏ¢¹ç¡Ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£2008Ç¯¤«¤éÂ³¤¯±é½¬¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÆüËÜ¤ÎËÉ±Ò¾Ê¡¦¼«±ÒÂâ¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤â´Þ¤á²áµîºÇÂ¿¤Î14¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÎÂæÆ¬¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÈNATO¤ÎÁÐÊý¤ËÏ¢·È¶¯²½¤Î»×ÏÇ¤¬¤¢¤ë¡£¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤Î¼óÅÔ¥¿¥ê¥ó¤Ç³«¤«¤ì¤¿ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼±é½¬¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¡¦¥³¥¢¥ê¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÊóÆ»¿Ø