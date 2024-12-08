Beijing Roborock Technology Co.,Ltd.¤ÈSB C¡õS¤Ï12·î5Æü¡¢¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡ÖRoborock Qrevo Curv¡Ê¥í¥Ü¥í¥Ã¥¯ ¥­¥å¡¼¥ì¥Ü ¥«¡¼¥Ö¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£12·î16Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥­¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¤ª¤è¤Ó¥ä¥Þ¥À¥¦¥§¥Ö¥³¥à¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£   µ­»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È È¯É½²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¶ÊÀþ¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡¢¤È¤â¤¹¤ì¤Ð°µÇ÷´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÁ´¼«Æ°¥É¥Ã¥¯¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬ÏÂ¤é¤¤