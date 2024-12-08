²ñ¼Ò¤«¤é°ÛÆ°¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ³¤³°¤ËÃóºß¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤Î¹ñ¤¬¤¤¤¤¡© ¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¡¢Êª²Á¤¬°Â¤¯¤Æ¡¢¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤ª¶â¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»Ä¤ë¹ñ¤¬¤¤¤¤¤â¤Î¡£¤½¤ó¤ÊÃóºß°÷ÌÜÀþ¤Ç¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¹ñ¤ÈÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¹ñ¡×¡ÊÁ´53¤«¹ñ¡Ë¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¾ðÊó¤¬¥¹¥¤¥¹¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãóºß°÷¥¬¥¤¥É¤ÎInterNations¤¬¼ÂºÝ¤Î³¤³°Ãóºß°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤ò´ð¤Ë¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£ ¢¬Âç¿Íµ¤¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ê¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó»Ô¡Ë   Êª²Á¤¬°Â¤¯¤ÆÁÀ¤¤ÌÜ¤Î¹ñ¥È¥Ã¥×10 1