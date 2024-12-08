7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦IMP.¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤­¤µ¤ß¤è¡¼IMP.¡Ù¡ÊÁ°10¡§25¡ÁÁ°11¡§25¡Ë¤¬¡¢RBCÎ°µåÊüÁ÷¤Ç2025Ç¯1·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬8Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛIMP.¤ËÊÑ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤òÅÁ¼ø¤¹¤ë±ÊÌîÈÖÁÈÌ¾¤Î¡Ö¤¢¤­¤µ¤ß¤è¡¼¡×¤È¤Ï¡¢²­Æì¸©Ì±¤¬¶Ã¤¤¤¿¤È¤­¤äº¤¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë»È¤¦Êý¸À¡£²­Æì¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ä²ÈÄí¤Î¤¢¤­¤µ¤ß¤è¡¼¤ÊÌäÂê¤ò¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÃÎ·Ã¤ÈÂÎ¤ò»È¤Ã¤Æ²ò·è¤¹¤ë¡£