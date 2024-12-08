º£µ¨¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ëº£µ¨¤«¤é¿·¤¿¤Ë¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤ò¾·æÛ¤·¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¸½ºß¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤È¹¥Ä´¡£¤½¤ó¤ÊÉü¸¢¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢23ºÐ¤Î¥¨¥¯¥¢¥É¥ëÂåÉ½MF¥â¥¤¥»¥¹¡¦¥«¥¤¥»¥É¤À¡£º£µ¨¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°14»î¹çÁ´¤Æ¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥³¡¼¥ë¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¤È¥«¥¤¥»¥É¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤âÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥«¥¤¥»¥É¤¬¥¢