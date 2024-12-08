2007Ç¯1·î31Æü¤Ë¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¤ÇÊ£¿ô¤Î¡ÖÇúÃÆ¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ëÁõÃÖ¡×¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢Å´Æ»¤Î±¿¹Ô¤¬Ää»ß¤·¤¿¤êÆ»Ï©¤¬Éõº¿¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëÁû¤®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÁû¤®¤Ï¡Ö¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥à¡¼¥Ë¡¼¥Ê¥¤¥È¡¦¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢º£¤Ç¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Looking back at the Boston Mooninite panic, 10 years laterhttps://www.boston.com/news/local-news/2017/01/31/looking-back-at-the-boston-mooninite-panic-10-years-later/2007 Boston Mooni