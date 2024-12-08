¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀîºê´õ¤¬8Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¼«Âð¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤¿²Õ½ê¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÀîºê´õ¤Î2²¯±ßÄ¶¤¨¹ëÅ¡¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë8·î31Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤ÇÀîºê¤Ï¡¢¼«Âð¤ÎÀöÌÌÂæ¤¬³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¡£12·î7Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦ÀöÌÌÂæÁ´ÉôÁ´Á³°ã¤¦¤â¤Î¤ËÁí¼è¤ê¤«¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡ÖÂç¹©»ö¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö²È¤ò¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¤¸¤ã¤¸¤ã¡Á¤ó¡×¡ÖÀöÌÌÂæ¤¬¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è