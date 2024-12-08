¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç8Æü¡¢´ôÉì¸©¤Î»³´ÖÉô¤Ç¤ÏÀã¤È¤Ê¤ê¡¢¹â»³»Ô¤Î»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Ïº£¥·ー¥º¥ó½é¤á¤ÆÀÑÀã¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¹â»³»Ô¤Î»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°11»þ»þÅÀ¤Ç2¥»¥ó¥Á¤ÎÀÑÀã¤òµ­Ï¿¤·¡¢º£¥·ー¥º¥ó½é¤á¤ÆÀÑÀã¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 8Æü¤Ï¸Å¤¤³¹ÊÂ¤ß¼þÊÕ¤ò¡¢Àã¤ÎÃæ´Ñ¸÷µÒ¤é¤¬»¶ºö¤¹¤ëÅß¤Î¹â»³¤é¤·¤¤ÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢¹â»³¤Ç2.3ÅÙ¤È¤³¤ÎÅß°ìÈÖ¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤Ã