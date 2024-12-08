¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¡ÊÅìµþÅÔ°ð¾ë»Ô¡¢Àîºê»Ô¡Ë¤Ï£¶Æü¤«¤é¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡ªÂç´ÑÍ÷¼Ö¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£Âç´ÑÍ÷¼Ö¤ÎºÇ½ª±¿¹ÔÆü¤È¤Ê¤ëÍèÇ¯£±·î£±£³Æü¤Þ¤Ç¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤äÃêÁª²ñ¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²òÂÎ¸å¤ÎÉôÉÊÈÎÇä¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç´ÑÍ÷¼Ö¤Ï£±£¹£¸£°Ç¯¤Ë±¿¹Ô¤ò³«»Ï¡££±£°·î£²£´Æü¤Ë¤Ï¿·´ÑÍ÷¼Ö¡Ö£Ó£ë£ù¡½£Ç£ï¡½£Ì£Á£Î£Ä¡Ê¥¹¥«¥¤¥´¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢¸½ºß¤Ï£²´ð¤Î´ÑÍ÷¼Ö¤¬ÊÂ¤ó¤ÇÆ±»þ±¿¹Ô¤¹¤ë¡È¥Ä¥¤¥ó´ÑÍ÷¼Ö¡É