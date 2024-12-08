¹Ã»Ò±àÄÌ»»40¾¡¤ÎÌ¾¾­¤Ç¡¢20Ç¯11·î¤ËÂ¾³¦¤·¤¿¾ïÁí³Ø±¡¸µ´ÆÆÄ¤ÎÌÚÆâ¹¬ÃË»á¤ò´§¤·¤¿¡ÖÂè12²óÌÚÆâ¹¬ÃË´ú¾¯Ç¯ÌîµåÂç²ñ¡×¤Ï8Æü¡¢°ñ¾ë¸©Î¶¥±ºê»Ô¤ÎTOKIWA¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÎ¶¥±ºê¤Ê¤É¤Ç2²óÀï¡¢½à¡¹·è¾¡¤ò¹Ô¤¤¡¢ºòÇ¯Í¥¾¡¤Î¾ïÈØÆð¼°Ìîµå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¤Ê¤É¤¬¥Ù¥¹¥È4¤Ø¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¡£Âç²ñ¤Ï14Æü¤Ë½à·è¾¡¤È·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¢¦2²óÀï¹ÓÀî²­¥µ¥Ë¡¼¥º¡¦¿¿Æé¥Í¥¯¥µ¥¹¹çÆ±7¡½3ÆîÁêÇÏÌîµå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄÃÝ±à¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥º7¡½4¤ß¤º¤­Ìî¥·¥Æ¥£¡¼