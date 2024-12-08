8Æü¤Î¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤êÆüÃæ¤âµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢³ÆÃÏ¤Ç¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¹9ÆüÌ¤ÌÀ¤Ï¤³¤ÎÅß°ìÈÖ¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ ±ÇÁü¤Ï¸áÁ°2»þ¤´¤í¤Î½Ð¿å»Ô¤È¤µ¤Ä¤ÞÄ®¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë»çÈø»³¤Ç¤¹¡£°Å¤¤Ãæ¡¢Àã¤¬¹ß¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ 8Æü¤Î¸©Æâ¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ÇÆüÃæ¤âµ¤²¹¤Ï¾å¤¬¤é¤º¡¢¤È¤³¤í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÞ¤ê¤ä±«¤ÎÃÏ°è¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¼¯²°»Ô¤Ç8.9