Èà»á¤ÈÆë¤ì¹ç¤¤¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤Èà»á¤ò·Ú¤ó¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤½¤¦¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Èà»á¤Ï¡Ö·ù¤ï¤ì¤¿¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¶î¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Èà»á¤ËÂÐ¤·¤ÆÀäÂÐ¤ä¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡Ö¹ÔÆ°¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Èà»á¤¬°ìÀ¸·üÌ¿ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤­Î®¤¹Èà»á¤È¤Î²ñÏÃÃæ¡¢Èà»á¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤­Î®¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥Þ¥Û¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¥ê