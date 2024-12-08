¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤òÎ¨¤¤¤ë¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ï7Æü¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè16Àá¤Î¥¸¥í¡¼¥ÊÀï¤ÇÉé½ý¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿MF¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤ÈDF¥Õ¥§¥ë¥é¥ó¡¦¥á¥ó¥Ç¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¥ß¥Ã¥É¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Ç¤Îµ¯ÍÑ²ÄÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£Å¨ÃÏ¤Ç¥¸¥í¡¼¥Ê¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Î5ÀïÏ¢È¯ÃÆ¤Ê¤É¤Ç3¡Ý0¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤¬60Ê¬²á¤®¤Ë³°Å¾¶Ú¤òÄË¤á¤ÆÅÓÃæ¸òÂå¡£¤µ