½÷Í¥¤Î¹õÌÚÆ·¡Ê64¡Ë8Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¤Î¤Ð¤é¡Ù´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£¤«¤Ä¤Æ¿Æ»ÒÌò¤ò±é¤¸¤¿»ÒÌò¤È¤Î20Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ë¶Ã¤­¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£1972Ç¯¤è¤ê¡Ö½µ´©¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÇ®¶¸Åª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿Ì¡²è¡Ö¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¤Î¤Ð¤é¡×¤ò´°Á´¿·ºî¤Ç¥¢¥Ë¥á·à¾ìÈÇ²½¤·¤¿ËÜºî¡£ÍèÇ¯1·î31Æü¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Ç¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤é¸¶ºî¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¹õÌÚ¤Ï¡ÖÂç¹¥¤­¤ÊºîÉÊ¡×¤È»×¤¤¤ò