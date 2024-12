【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■YGは「今回の『Love In My Heart』MV発表のニュースを皮切りに本格的なプロモーションに突入する予定」とコメント BABYMONSTERが、1stフルアルバム『DRIP』の後続曲「Love In My Heart」のMVを16日に電撃公開する。 YGエンターテインメントは7日、公式ブログにこれを知らせるTeaserポスターを掲載した。ヒッピースタイルの衣装の7人のメンバーが野