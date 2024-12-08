¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¡ÖÍÛ¥­¥ã¤È¤«¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¶µ¼¼¤Î¶ù¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë Mrs. GREEN APPLE¤¬¡¢12·î9Æü21»þ¤«¤éÊüÁ÷¤Î¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ Billboard JAPAN Artist 100¡Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Á¥ãー¥È¡ËÇ¯´Ö1°Ì¡¢2024Ç¯Spotify Japan¡Ö¹ñÆâ¤ÇºÇ¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡×1°Ì¡¢LINE MUSICÇ¯´Ö¥é¥ó¥­¥ó¥°2024¡Ö¥¢ー