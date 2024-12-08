À¤³¦Ãæ¤ÇÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¡£ºÇ½é¤Î´¶À÷¼Ô¤¬Ãæ¹ñ¤ÇÈ¯¾É¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÆü¤«¤é5Ç¯¤Ç¤¹¡£¥³¥í¥Ê¤ÇÌ¼¤ò¼º¤¤¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ËÉÔ¿®´¶¤òÊú¤­Â³¤±¤ëÊì¿Æ¤ÎÁÊ¤¨¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñ¡¦Éð´Á»Ô¡£ºÇ½é¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¡È¿Ì¸»ÃÏ¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î®¹Ô¤Î½é´ü¤Ë½¸ÃÄ´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢»Ô¤Î³¤Á¯»Ô¾ì¤Ç¤¹¡£µ­¼Ô¡ÖÉð´Á¤Î³¤Á¯»Ô¾ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¸½ºß¤âÀÄ¤¤Ê½¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Ãæ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×»Ô¾ì¶á¤¯¤Î