¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¤¹»Ò¡Ê28¡Ë¤¬8ÆüÊüÁ÷¤Î¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°7»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æ°Êª¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·ëº§´êË¾¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¤ä¤¹»Ò¤¬Âç¹¥¤­¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Çºî²È¤Ç¤â¤¢¤ëÈøºêÀ¤³¦´Ñ¡Ê40¡Ë¡¢¤¢¤Î¤ÈÂÐÃÌ¡£¤ä¤¹»Ò¤¬¸ý²Ð¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡Ö¤Õ¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¹¥¤­¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¹¥¤­¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£Èøºê¤Ï¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦¹¥¤­¤«¤â