¡þ¥¢¥¸¥¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°NPB RED 11-8 ÂæÏÑ³¤ÍÎ(8Æü¡¢ÂæÃæ¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¡ËÂæÏÑ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¸¥¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡£Î¾¥Á¡¼¥à¹ç·×19ÆÀÅÀ¤ÈÍðÂÇÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Ç¡¢DeNA¤Î¹â¸«ß·°êÌ¥¡Ê¤¿¤«¤ß¤¶¤ï ¤¤¤¯¤ß¡ËÁª¼ê¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»³²¼¶³¸ãÁª¼ê¤¬³èÌö¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó¡£Áê¼êÀèÈ¯¤Î¥¸¥§¥ó¡¦¥¤¡¼¥·¥§¥óÅê¼ê¤òNPB REDÂÇÀþ¤¬¤È¤é¤¨¤Þ¤¹¡£2¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç¤³¤ÎÆü¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤¿»³²¼Áª¼ê¤¬3µå