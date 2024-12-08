2024Ç¯9·î¤Ë´°À®¤·¤¿ÆÁÅç¸©¤Î»°¹¥»ÔÌò½ê¤Î¿·Ä£¼Ë¤Ï¡¢°ìÉôÅ´¹ü¤Î4³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ¤ÏÌó6150Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¡¢¸½ºß¤ÎËÜÄ£¼Ë¤ÎËÌÂ¦¤Ë¹©»öÈñ38²¯4000Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤ò¤«¤±¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£12·î7Æü¤ËÆâÍ÷²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢»ÔÌ±¤éÌó450¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢µ­Ç°¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê»Ô¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤ò¶½Ì£¿¼¤¯¸«³Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ú¤ÆÂØ¤¨¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎËÜÄ£¼Ë¤ÎÏ·µà²½¤Ë²Ã¤¨¡¢»ÔÆâ³Æ½ê¤ËÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤¿³Æ²Ý¤ò½¸Ìó¤·¤ÆÍøÊØÀ­¤ò¹â¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¿·Ä£¼Ë¤¬ºÒ³²