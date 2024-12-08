µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£¸Æü¡¢ÀÅ²¬¡¦Ç®³¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÃæ±ûÂç³Ø¹Å¼°ÌîµåÉô¼ã¼ê£Ï£Â£Ï£Ç¥´¥ë¥Õ¥³¥ó¥Ú£²£°£²£´£é£îÇ®³¤¡×¤Ë»²²Ã¡££Ä£å£Î£Á¡¦ËÒ¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤·¤¿¸µµð¿Í¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¸°Ã«¤ÈÆ±ÁÈ¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¤·¤¿¡£»²²ÃÂÐ¾Ý¤ÏÃæÂç¤ÎÀ¶¿åÃ£Ìé´ÆÆÄ¤¬´ÆÆÄ¡¦¥³¡¼¥Á»þÂå¤Ë¶µ¤¨¤¿£²£°£°£°Ç¯¡Á£²£°£²£´Ç¯Â´¶È¤Î£²£µ³ØÇ¯¡££Ï£Â¤ÇÊì¹»ÃæÂçÌîµåÉô¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¡¢ºå¿À¡¦¿¹²¼¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¦ÂôÂ¼¡¢£Ä£å£Î£Á¡¦ÀÐÅÄÍµ¡¢µð¿Í¡¦°ËÆ£¤é¸½Ìò