¡Ö£Õ£Æ£Ã¡×¡Ê£·Æü¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡Ë¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸µ£Ò£É£Ú£É£Î¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÄ«ÁÒ³¤¡Ê£³£±¡Ë¡á£Ê£Á£Ð£Á£Î£Ô£Ï£Ð£Ô£Å£Á£Í¡á¤¬£Õ£Æ£Ã¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç²¦¼Ô¥¢¥ì¥Ã¥·¥ã¥ó¥É¥ê¡¦¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ã¡Ê£³£´¡Ë¡á¥Ö¥é¥¸¥ë¡á¤Ë£²²ó£²Ê¬£µÉÃ°ìËÜÉé¤±¤ÇÇÔ¤ì¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤Î£Õ£Æ£Ã²¦¼Ô¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ã¤Ï»î¹ç¸å¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤Ï¶½Ê³Îä¤á¤º¡Ö¤³¤ì¤¬£Õ£Æ£Ã¤Î¥ì¥Ù¥ë¤À¡£¤³¤³¤¬ºÇ¹â¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤ó¤À¡£ÆüËÜ¤«¤é¤­¤Æ´ÊÃ±¤Ë¤³¤Î