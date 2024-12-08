À¼Í¥¤Î»³»û¹¨°ì¡Ê63¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡¢º¸Â­¤Î»Ø¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£»°¥ÄÌðÍºÆó¡¢Æü¹â¤Î¤ê»Ò¡¢»³»û¹¨°ì¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀ¼Í¥11¿Í½¸·ë¡ª¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç²Î¾§»³»û¤ÏÁ°Æü7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¹üÀÞ¤ò¸øÉ½¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¤¸¤¿¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¹ü¤ÏÀÞ¤Ã¤Æ¤â¿´¤ÏÀÞ¤ì¤Æ¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë³§¤µ¤ó¤â¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£8Æü¤Ë¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¾ÜºÙ¤òÅê¹Æ¡£¥ì¥ó¥È¥²¥ó¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅº¤¨¡¢¡Öº¸Âè»Íìæ¡Ê¤·¡Ë´ðÀá