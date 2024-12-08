¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î°ÉÎ¤¤¬7Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó»àµî·ÝÇ½³¦¤«¤éÈá¤·¤ß¤ÎÀ¼Áê¼¡¤°°ÉÎ¤¤Ï¡¢¡ÖÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤ËÀÜ¤·¡¢¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶­¤òÅÇÏª¡£²áµî¤Ë³Ú¶Ê¡ÖVIRGIN EYES¡×¡Ê1989Ç¯È¯Çä¡Ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´±ï¤ò¡¢º£¤âÁ¯¤ä¤«¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤«¤ì¤ó¤ÇÈþ¤·¤¤ÈþÊæ¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÆ©¤­ÄÌ¤ë¤è¤¦