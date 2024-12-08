¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè38ÀáÄ®ÅÄ1¡½3¼¯Åç¡Ê2024Ç¯12·î8Æü¥«¥·¥Þ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ËJ1½éÄ©Àï¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò3°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿Ä®ÅÄ¤ÎÆ£ÅÄ¿¸¼ÒÄ¹·óCEO¡Ê51¡Ë¤¬¥¢¥¦¥§¡¼¼¯ÅçÀï¤ò¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¡¢»î¹ç¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£J1¤Î¿·»²¼Ô¤È¤·¤ÆÀûÉ÷¤òµ¯¤³¤·¤¿1Ç¯¤ò¡ÖºÇ½ªÀï¤Þ¤Ç²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤ÈËÜµ¤¤Ç»×¤¨¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£18Ç¯10·î¤Ë¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬·Ð±Ä»²²è¤·¡¢´Ä¶­¤ò²þÁ±¡£22Ç¯Ëö¤Ë¤Ï¼«¤é¼ÒÄ¹