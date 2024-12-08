Âè76²óºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·¤¿¥¢¥ë¥Þ¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¡áµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ìÂè76²óºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê8Æü¡¦µþÅÔ11R1600¥á¡¼¥È¥ë¼Ç18Æ¬¡¢G1¡Ë5ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥ë¥Þ¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¡Ê´äÅÄË¾Íèµ³¾è¡Ë¤¬1Ê¬33ÉÃ4¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢G1¤Ç½Å¾Þ½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£1Ãå¾Þ¶â¤Ï6500Ëü±ß¡£´äÅÄË¾µ³¼ê¤ÏG1½éÀ©ÇÆ¤Ç¡¢¾åÂ¼ÍÎ¹ÔÄ´¶µ»Õ¤Ï¤³¤Î¥ì¡¼¥¹½é¾¡Íø¡£¥¢¥ë¥Þ¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¤ÏÎÏ¶¯¤¤ËöµÓ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£1ÇÏ¿È1/4º¹¤Î2Ãå¤Ï8ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ó¥Ã¥×¥Ç¥¤¥¸¡¼¡¢3Ãå¤Ï7ÈÖ