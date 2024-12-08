¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Öµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡×¤¬¡¢8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯·ö²Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£¶â¤Á¤ã¤ó¡Ê39¡Ë¤ÎÎ¾¿Æ¤¬±Ä¤àµï¼ò²°¡Ö¶â¤Á¤ã¤ó¡×¤Çµ¯¤­¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÎÉ¤Á¤ã¤ó¤¬¡ÖËÍ¤é¤¬15Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿Ãæ¤Ç¤â¡¢º£¤¬°ìÈÖ¤ªµÒ¤µ¤ó¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©ÃÎÌ¾ÅÙ¤âÁý¤¨¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£²æ¡¹¤¬Á´¹ñ¤Ë±Ä¶È¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¡Èµï¼ò²°¶â¤Á¤ã¤ó20¡ó¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡É¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡£Íè¤Æ¤ë¿Í¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¶â¤Á¤ã¤ó¤Ï