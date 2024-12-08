¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î°ÉÎ¤¡Ê63¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£6Æü¤Ë54ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£°ÉÎ¤¤Ï¡ÖÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤ËÀÜ¤·¡¢¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¡£Â³¤±¤Æ¡Ö³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´±ï¤ò¡¢º£¤âÁ¯¤ä¤«¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£°ÉÎ¤¤ÏÃæ»³¤µ¤ó¤Î1989Ç¯È¯Çä¤Î16ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖVIRGIN EYES¡×¤Ê¤É¤Î³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö²ÄÎù¤ÇÈþ¤·¤¤ÈþÊæ¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤Î