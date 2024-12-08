[12.8 J1Âè38Àá ¼¯Åç 3-1 Ä®ÅÄ ¥«¥·¥Þ]J1½éÄ©Àï¤Ç¤Î°Î¶È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ÏºÇ½ªÀá¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ò3°Ì¤Ç½ªÎ»¡£¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤Ï¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤ÐÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Á°È¾Àï¤ò¼ó°Ì¤Ç¶î¤±È´¤±¡¢ÄºÅÀ¤¬¸«¤¨¤«¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾Àï¤Ï½ù¡¹¤Ë¾¡¤ÁÅÀ¤ò¤³¤Ü¤·¡¢½ªÈ×¤Î5»î¹çÌ¤¾¡Íø¤¬¶Á¤¤¤¿¡£¡Ö3¤«·îÈ¾¼ó°Ì¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤Æ¤­¤¿¼«Éé¤â¤¢¤ë¡£5»î¹ç¾¡¤ÁÌµ¤·¤Ç¼«Ìä¼«Åú¤·¤Æ´é