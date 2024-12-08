[12.8 J1Âè38Àá ±ºÏÂ 0-0 ¿·³ã ºë¶Ì]J1Âè38Àá¤¬8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤ÇÂÐÀï¤·¤¿12°Ì±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤È17°Ì¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï0-0¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¿·³ã¤Î»ÄÎ±¤¬·èÄê¡£Íèµ¨¤ÏJ1Éüµ¢3¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£Á°Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç17°Ì¤Î¿·³ã¤È¹ß³Ê·÷Æâ18°Ì¤Î¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ï¡Ö3¡×¡£ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¤Ï¿·³ã¤¬¡Ö3¡×¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£¿·³ã¤Ï°ú¤­Ê¬¤±°Ê¾å¤Ç¼«ÎÏ»ÄÎ±¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢»î¹ç¤Ï0-0¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£Íèµ¨¤âJ1¤Î