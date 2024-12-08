[12.8 J1Âè38Àá ÀîºêF 3-1 Ê¡²¬ UÅù¡¹ÎÏ]J1Âè38Àá¤¬8Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢11°ÌÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç10°Ì¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ÀîºêF¤Ïµ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¡¢Ê¡²¬¤ÏÄ¹Ã«ÉôÌÐÍø´ÆÆÄ¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¡£»Ø´ø´±¤Î¥é¥¹¥È¥²¡¼¥à¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤ê¤¿¤¤Î¾¥Á¡¼¥à¤Î°ìÀï¤Ï¡¢Á°È¾8Ê¬¤ËÁá¤¯¤âÆ°¤¯¡£MF»³ËÜÍª¼ù¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤òµ¯ÅÀ¤ËFW¾®ÎÓÍª¤¬º¸Â­¤Ç¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¡£GKÂ¼¾å¾»¸¬¤ËÃÆ¤«¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òMF²ÈÄ¹¾¼Çî¤¬º¸Â­¤Ç½³¤ê¹þ¤ß¡¢ÀîºêF¤¬ÀèÀ©¤·