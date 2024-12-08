[12.8 J1Âè38Àá »¥ËÚ 1-0 Çð ¥×¥ì¥É]8Æü¡¢J1Âè38Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹ ¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤ÈÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤¬ÂÐÀï¡£MF¶áÆ£Í§´î¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç»¥ËÚ¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¹¥³¥¢¤ÏÆ°¤«¤º¡¢»¥ËÚ¤¬1-0¤ÇÇð¤ò²¼¤·¤¿¡£Á°Àá¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ2¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿19°Ì¡¦»¥ËÚ¡£ÂàÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Ú¥È¥í¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Î¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ê¤ë°ìÀï¤Ï¡¢¼é¸î¿À¤ÎGK¿ûÌî¹§·û¤¬·Ù¹ð¤ÎÎßÀÑ¤Ç½Ð¾ìÄä»ß¤Ë¡£GK»ù¶Ì½á¤¬J1½éÀèÈ¯¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢