[12.8 J1Âè38Àá ¼¯Åç 3-1 Ä®ÅÄ ¥«¥·¥Þ]J1¥ê¡¼¥°¤Ï8Æü¤ËºÇ½ªÀá¤È¤Ê¤ëÂè38Àá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÈFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢¼¯Åç¤¬3-1¤Ç¾¡Íø¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢Ä®ÅÄ¤ÏJ1¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ê¤é¤º¡£¤À¤¬¡¢½é¾º³ÊÇ¯ÅÙ¤òÆ²¡¹¤Î3°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¡£º£µ¨¥Û¡¼¥àÌµÇÔ¤Î¼¯Åç¤Ï5°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£5°Ì¡¦¼¯Åç¤ÏACL2½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À­¤ò·ü¤±¡¢4°ÌÉâ¾å¤òÁÀ¤¦¡£4-4-2¤ÎÉÛ¿Ø¤Ç¡¢Á°Àá¡¦¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀï¤«¤éÀèÈ¯1¿Í¤òÊÑ¤¨¡¢MFÌ¾¸Å¿·ÂÀÏº¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£½éÍ¥¾¡¤Î²Ä