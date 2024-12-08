Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½ÉÅ¨¤È¤ÎÁè¤¤¤¬¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï12·î£·Æü¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè16Àá¤Ç¥Ù¥Æ¥£¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¡¢Å¨ÃÏ¤Ç£²¡Ý£²¤È°ú¤­Ê¬¤±¤¿¡££²ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¤â¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÈïÃÆ¤·¤ÆÇòÀ±¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤«¤é£³»î¹ç¾¡Íø¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥ë¥µ¤Ï¡¢Á°Àá¤Ç¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ËÂç¾¡¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥É¥í¡¼¤ÇºÆ¤Ó¥Ö¥ì¡¼¥­¡£Æ±Æü¤Î»î¹ç¤Ç¾¡Íø¤·¤¿£²