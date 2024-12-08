ÅìÅÔÂç³ØÌîµå¤Î½©µ¨¥ê¡¼¥°Àï¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ëÉ½¾´¼°¤¬8Æü¡¢ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅìÍÎÂç¤Î1Éô¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ºÇÂ®154¥­¥í±¦ÏÓ¡¦ÅçÅÄ½ØÌéÅê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ºÇ¹â¼ì·®Áª¼ê¡¢ºÇÍ¥½¨Åê¼ê¡¢ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£µ±¤¯3¤Ä¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤òÊú¤¨¡ÖÍèÇ¯¤Ï1Éô¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ç¡¢1Éô¤ÎÉñÂæ¤Ç¡Ê¥¿¥¤¥È¥ë¡Ë¤ò³Í¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¤È¾Ð´é¡£³ÚÅ·¤Ç¤ÏÁáÀî¤¬¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅê¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢Ë¡Âç¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¼ÄÌÚ¤Ïº£½©¥É¥é¥Õ¥È¤ÇDeNA2°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê