ÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤Î¹­ËöÎÃ»Ò¤µ¤ó¤¬£±£²·î£¸Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹­ËöÎÃ»Ò¤µ¤ó¡ÖÌÀÆü¡¢25Ç¯¿¶¤ê¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤­¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤Î°ìÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¥é¥¤¥Ö¤Ø¤Î»×¤¤ÌÀ¤«¤¹¹­ËöÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖBest Day Ever¡×♬¤È¡¢Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¥³¥Ã¥È¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥é¥¤¥ô¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÅê¹Æ¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÌÀÆü¡¢25Ç¯¿¶¤ê¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤­¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ