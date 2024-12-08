¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¡¢¼¯Åç£³¡Ý£±Ä®ÅÄ¡×¡Ê£¸Æü¡¢¥«¥·¥Þ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ËµÕÅ¾£Ö¤Ë¤Ï¾¡Íø¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤À¤Ã¤¿Ä®ÅÄ¤ÏÁ°È¾¤Î£³¼ºÅÀ¤¬¶Á¤¤¤Æ¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¼¯Åç¤ËÇÔ¤ì¡¢¾¡¤ÁÅÀ£¶£¶¤Ç£³°Ì¤¬³ÎÄê¡£»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë£Ê£±½é¾º³Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î½éÍ¥¾¡¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°È¾£¶Ê¬¤Ë¼¯Åç£Æ£×»Õ²¬¤ËÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òµö¤¹¤È¡¢Æ±£±£¶Ê¬¤Ë¤â¼¯Åç£Í£ÆÈõ¸ý¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤ò¸¥¾å¡£Æ±£²£³Ê¬¤Ë£Ã£Ë¤«¤é£Í£Æ²¼ÅÄ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¼¯Åç£Æ£×ÎëÌÚ¤ËÆÈ