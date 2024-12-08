»â»ÒºÂ¡¦½÷À­¤Î±¿Àª Êª»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÁ°¸þ¤­¤µ¤È¹â¤¤¹ÔÆ°ÎÏ¤¬Â³¤­¤Þ¤¹¡£¤¿¤Àº£½µ¤«¤é¤Ï¾¯¤·¥Úー¥¹¤¬Íð¤ì¤¬¤Á¤Ç¡¢°ÕÍß¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¡ª¤È»×¤¦Å¸³«¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¡£¥Ñー¥È¥Êー¤ä¿ÆÍ§¤Î¤è¤¦¤Ê¿È¶á¤Ê¿Í¤È¤â¾×ÆÍ¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤Ï»â»ÒºÂ¤¬»×¤¤¤â¤«¤±¤Ê¤¤²¿¤«¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¡£¡ÖÁê¼ê¤¬¸À¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²¿¤«¡©¡×¤ËÂÐ¤·¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦Ãí°Õ¤òÊ§¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤°¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤