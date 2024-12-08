¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/08¡Û¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î»³²¼Ã£Ïº¤¬¡¢8ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ª¡Ö»³²¼Ã£Ïº¤Î³ÚÅ·¥«¡¼¥É¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥Ö¥Ã¥¯¡×¡ÊTOKYO FM¡¿Ëè½µÆüÍË14»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£5Æü¤Î¸ø±é¤òÅÓÃæ¤ÇÃæ»ß¤·¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃÝÆâ¤Þ¤ê¤ä¡¢É×ÉØÆ±»Î¤ÇÃç¤ÎÎÉ¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¢¡»³²¼Ã£Ïº¡¢¸ø±é¤òÅÓÃæÃæÃÇ¤ÎÍýÍ³5Æü¤ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø±é¡Ö»³²¼Ã£Ïº PERFORMANCE 2024 Supported by Rakuten Card ¡×¤òÅÓÃæ¤ÇÃæ»ß¤·¤Æ